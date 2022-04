Dano s Adelou si pre Attilu Végha pripravili poriadnu nachytávku: Pri tomto mu zamrzol úsmev!

Attila Végh (36) predvádza svoje tanečné (ne)schopnosti v šou Let´s Dance. No okrem toho je človek s veľkým srdcom a lepšie ho budú môcť diváci spoznať v najbližšej časti šou 2 na 1. Tam mu dajú Adela Vinczeová (41) a Dano Dangl (47) poriadne zabrať. A veruže Attila nebude tušiť, že je obeťou skrytej kamery.

Pre Attilu Végha je Let´s Dance téma číslo jeden. Adela s Danom teda nemuseli po námet skrytej kamery v šou 2 na 1 chodiť ďaleko. Zavolali si falošného Angličana, licencora celej šou, ktorý prišiel skontrolovať zaťaženosť tanečného parketu. No háčik bol v tom, že sa mal nájsť vinník, ktorý parket najviac poškodzuje.

„Úplne prekvapili. Na Let´s Dance prišiel človek a hovoril, že máme dobrú sledovanosť. Jasné, že som tomu uveril. Potom hovoril, že situácia je taká, že tanečný parket je strašne drahý. A tým, že máme choreografie postavené tak, že nie je využitá celá plocha, tak sa parkety znehodnocujú. A následne bolo povedané, že tým, že sa poškodzuje, musíme zaplatiť a vraj to máme mať aj v zmluvách. Tam som už cítil, že niečo nie je v poriadku,“ prezradil zápasník pre Nový Čas.

No na to, aby zistili, ako sú parkety zaťažované, bolo potrebné tanečníkov na nich akoby odvážiť. „Tá jedna parketa bola napojená na počítač a mala zmerať, ako veľmi ju zaťažujeme. Chlapci mali hodnoty tlaku okolo 70 a pri mne to bolo 130. Povedali, že budem musieť zaplatiť nejakých 12 000 eur, tak som sa z toho vykrúcal a robil som si žarty, lebo v živote by som takto nedal ani cent,“ opísal zážitok Végh. A to, ako skrytá kamera napokon dopadne, uvidíte dnes večer na Markíze.