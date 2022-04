Veľký deň Drobovej a Rumana, úprimná nevesta krátko pred obradom: Aha, kto prišiel na svadbu

Konečne sa dočkali! Dramaturgička Gabriela Drobová a jej partner, podnikateľ Karol Ruman, sa rozhodli povedať si po dvanástich rokoch spolunažívania „áno“ ešte minulý rok. Termín však museli zrušiť a z blondínky sa nestala vydatá pani.

Stanovili si ihneď náhradný termín, ktorý mal v sebe magické dvojky.Ani to nepomohlo a veselica bola opäť zrušená.Dnes (20.04) sa im to do tretice konečne podarilo a postavili sa pred oltár.

Gabika pridala na Instagram sériu krátkych videí z príprav a cesty k svadobnému oltáru.„Naozaj sa trasiem. Nečakala som, že budem toto prežívať,” povedala nevesta. Spoločnosť jej robila Jasmina Alagič Vrbovská, s ktorou sú si mimoriadne blízke.



Veľký deň s párom prišli prežiť ajMedzi hosťami boli aj Bruno Ciberej, Saša Gachulincová či slávny Honzík Novotný.

Už si to skúsili

Gabriela Drobová tvorila v minulosti pár so županom Jurajom Drobom. Po piatich rokoch randenia sa zosobášili v USA. V roku 2007 sa však rozviedli. A hoci to nebýva zvykom, obaja dodnes ostali vynikajúcimi priateľmi. Karol Ruman si v minulosti manželský život vyskúšal tiež, avšak neúspešne. S exmanželkou má dve deti.