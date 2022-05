Vinczeová, Studenková a spol.: Keď láska nemá vek! Ktoré prominentné dámy majú po boku mladších mužov?

Mať po boku staršieho muža sa považuje za úplne prirodzené. Ak sa však rozhodne vstúpiť do vzťahu s podstatne mladším mužom žena, musí čeliť rôznym predsudkom. Aj v slovenskom šoubiznise je viacero párov, ktorým to takto funguje roky. Najnovšie do týchto vôd vstúpila aj herečka Kristína Svarinská (32).

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Adela Vinczeová (41) a Viktor Vincze (31)

Adela má na mladších partnerov šťastie. Medzi ňou a spevákom Tomášom Bezdedom bol päťročný vekový rozdiel a tanečník Peter Modrovský bol od nej mladší o tri roky. Navyše v roku 2017 povedala svoje áno moderátorovi Viktorovi Vinczemu, ktorý má o desať rokov menej než ona. „Nejaký čas sme sa stretávali, ale on potom chcel z toho celého vystúpiť, lebo sa mu zdalo, že to predsa nemá šancu, hlavne kvôli tomu vekovému rozdielu. Bol veľmi pod vplyvom toho vzorca, tak sme sa nejaký čas menej kontaktovali,” prezradila v Chart show. Nedávno však svoj vzťah okomentovala so svojím typickým humorom. „Keď máte o 10 rokov staršiu manželku, máte zakázané používať omladzovacie krémy.“

Kristína Svarinská (32) a Peter Altof (25)

Herečka nemala po svojom boku partnera veľmi dlhý čas a jej známosti nikdy neboli príliš medializované. Raper Beyuz alebo režisér Lukáš Hanulák sú muži, ktorí si na istú dobu získali jej srdce. V šou Let’s Dance, kde momentálne kráska tancuje, sa však zahľadela do youtubera Petra Altofa, ktorého verejnosť pozná pod menom Expl0ited. Ten na nej ide oči nechať a na svoj instagram postuje príbehy, ako jeho láska perfektne tancuje. „Áno, sme spolu. A aktuálne nemáme potrebu sa k tomu viac vyjadrovať,“ povedala exkluzívne pre Nový Čas.

Zdena Studenková (67) a Braňo Kostka (50)

Herečka a dirigent boli jedným z prvých šoubiznisových párov, ktorý búral predsudky o veku. Zdena sa do Braňa zahľadela v divadle, keď bola druhýkrát vydatá a mala už dcéru Simonu. Pri svojom manželovi vraj mala pocit, že rýchlo starne. „Dnu vbehol čiernovlasý kučeravý chlapec s deravým tričkom. Prebehol, sadol si za klavír a ja som povedala, že toho chcem! Jednoducho, keď to v sebe máš a chceš to, musíš to mať! Tento moment bol pre mňa určujúci,“ povedala v šou 2 na 1. Dvojica je spolu už 27 rokov.

Miroslava Gális Partlová (37) a Matej Gális (28)

Predtým, než sa herečka vydala, randila s Petrom Cmorikom, Martinom Madejom a Patrikom Vyskočilom. Poslední dvaja menovaní boli od nej tiež mladší. Martin o tri a Patrik o štyri roky. Manžel Matej, ktorý je synom športového moderátora Stana Gálisa, jej po ročnej známosti navliekol na prst obrúčku a Mirka je od neho staršia o deväť rokov. O ich tajnom sobáši dokonca nevedeli ani najbližší a keď sa zobrali, zostali prekvapení. Manželia sa k svadbe nevyjadrili a verejnosť o nich vie len to, že medzi ich spoločné záujmy patrí cestovanie a že koncom roka 2019 sa stali rodičmi synčeka Juliana Daniela.