Video

Attila Végh patrí bezpochyby k najväčším prekvapeniam tanečnej súťaže Let´s Dance. MMA bojovník, ktorý sa tancu nikdy nevenoval, sa úspešne pretancoval do ôsmeho kola a hoci si každý týždeň prechádza menšou krízou, je sám pre seba už dnes víťazom. O to väčším prekvapením bola jeho reakcia na otázku, či by do obľúbenej súťaže šiel opäť.