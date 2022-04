Moderátorka Barbora Krajčírová si po dlhšej dobe odskočila od detí do spoločnosti a prišla si vychutnať tanečné výkony známych tvárí na prenos tanečnej šou Let´s Dance. Sympatická blondínka si momentálne užíva materskú dovolenku so synčekom Kristiánom, no posledné týždne boli pre rodinku doslova peklom. Barbora otvorene prehovorila o tom, na čo chce čo najskôr zabudnúť.