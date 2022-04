Mikloško bonzoval na tanečníkov z Let's Dance: Kto je najviac problematický? Uf, tak to by ste netipovali

Módny guru Fero Mikloško má momentálne plné ruky práce so šou Let´s Dance, kde navrhuje a šije kostýmy pre tanečné páry. Málokto tuší, že za krásnymi kostýmami sú dlhé hodiny práce mnohých šikovných rúk avšak Tomáša Bezdedu zaujímalo pri spovedaní energického návrhára aj čosi celkom iné. Z dlhoročného kamaráta tak vymámil nielen meno najviac problematického tanečníka, no dozviete sa aj to, prečo majú práve títo dvaja nevysporiadané účty.