Dorota Nvotová robí poriadky: Špeciálne upratovanie a 10 kíl navyše!

Dorota Nvotová (39) si robí poriadky. Už sa nemohla pozerať na usporiadanie vo svojom byte a dala sa na metódu KonMari z Japonska. Aj keď sa zdá, že Dorota sa nepotrebných vecí napokon zbavila, niečo jej predsa len pribudlo. Ako priznala, po skoncovaní s cigaretami sa na ňu kilá len tak lepia.

Nvotová je vášnivá cestovateľka, ktorá sa dlho na jednom mieste neohreje a rovnako ako mení cestovné destinácie, mení aj adresu. Ako totiž priznala, každé tri roky má potrebu meniť bydlisko. Napriek tomu, že tentoraz zostala v „starom“, predsa len sa niečo zmenilo. „Kým som nevypratala bordel, jednoducho to na mňa celé padalo. Dospela som do štádia, že musela prísť odborná pomoc. Taký výletík do seba a do svojich harabúrd,“ prezradila Nvotová, ktorá stavila na metódu harmonického upratovania KonMari.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tá jej dopomohla k tomu, aby vyhodila nahromadené zbytočnosti. I keď sa teraz brunetka cíti voľnejšie a ne­ťaží ju neporiadok v do­mácnosti, prilepila sa na ňu iná ťarcha, a to v podobe nadbytočných kilogramov. „Nie som tehotná, ale tlstá. Odkedy nefajčím, pribrala som 10 kíl. Momentálne ma trápi fatálna otázka, či je lepšie umrieť na nikotinizmus alebo na nadváhu,“ prezradila speváčka, ktorá nie je so svojím vzhľadom vôbec spokojná.

Metóda KonMari