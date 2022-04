Moderátorka Let´s Dance Martina Maca Zábranská si sype popol na hlavu: Za brepty kráľovský honorár?!

Do tanečnej šou Let’s Dance povolali známe tváre, ale dali priestor aj nováčikom. Na moderátorskom poste vystriedala Adelu Vinczeovú (41) Martina Maca Zábranská (27), ktorá má v takomto veľkom projekte premiéru.

Týždeň čo týždeň však možno vidieť, že veľmi rozpačitú... Sama priznáva, že je to pre ňu ťažký oriešok a diváci jej nič neodpustia. Napriek breptom či negatívnym reakciám ju však Markíza kráľovsky zaplatila.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Let’s Dance má za sebou už sedem priamych prenosov. Pre mnohých prominentných tanečníkov je tanec veľkým krokom do neznáma, no na parkete sa snažia nechať to najlepšie. No v nablýskanej šou nie sú len taneční nováčikovia. Kompetentní totiž stavili aj na novú, neostrieľanú moderátorskú dvojicu - Viktora Vinczeho a Martinu Macu Zábranskú. Moderátorke sa v životopise takýto projekt objavil úplne prvýkrát, ako aj samotné moderovanie v televízii.



„Keď mi zavolal režisér Pepe Majeský, aby som prišla na kamerové skúšky, neverila som vlastným ušiam. V hlave mi išlo: ,Preboha, ja?! A to nebude moderovať Adela?‘ Už len predstava toho, že v pozícii moderátorského nováčika budem uvádzať taký veľký projekt, ako je Let’s Dance v hlavnom vysielacom čase a naživo, bola neskutočná,“ uviedla moderátorka, pre ktorú je to veľká premiéra. V novej úlohe sa však cíti nesvoja.

Niet teda divu, že má na konte niekoľko breptov a občas dokonca nevie, čo má povedať. „Plne si uvedomujem svoje chyby aj to, že mám ešte pred sebou dlhú cestu. Snažím sa vďaka konštruktívnej kritike posúvať a premýšľať nad tým, čo spravím lepšie nabudúce, a nenechať sa opiť pochvalou, hoci si ju veľmi vážim,“ priznala otvorene Martina. Napriek tomu, že sa Maca v moderátorskom rybníku ešte len učí plávať, Markíza ju finančne ocenila priam rozprávkovo.

Podľa našich informácií by sa mal jej honorár pohybovať vo výške 10- až 15-tisíc eur! S vysokým honorárom však prišla aj obrovská zodpovednosť, ktorá u neostrieľanej televíznej moderátorky neraz bičuje stres na maximum. Ako priznala, v tejto pozícii sa necíti najlepšie.

„Ak mám byť úprimná, tak v role moderátorky sa cítim fajn, keď je to v rádiu. Tam sa cítim už komfortne, tam mám už niečo za sebou, je tam určitá dávka anonymity, a tu už je to o niečom inom. Nemám nabehané moderátorské kilometre, nemám skúsenosti a je to live prenos, takže je to pre mňa naozaj veľmi náročné, ale zvykám si,“ priznala pre Nový Čas Maca, ktorá nemá problém priznať si nedostatky a chyby počas live prenosov.

„Snažím sa brať rady od inšpiratívnych ľudí, od starších kolegov a ľudí, s ktorými pracujem, lebo ja viem, že viem prd,“ dodala Zábranská, ktorá sa na začiatku neubránila ani poriadnej vlne kritiky od divákov. „Moderátorka o ničom, ani mená tanečníkov si nevie zapamätať. Samé prešľapy a aura moderátorky nula,“ napísala jedna z komentujúcich a pridávali sa ďalší.