Tereza a Milan zo šou Svadba na prvý pohľad necelý rok po svadbe: Takto to vyzerá u nich za zatvorenými dverami

Tereza Hudecová a Milan Benda sú jeden z mála párov, ktorý si po šou Svadba na prvý pohľad povedali áno aj v reálnom živote. Milanovi sa Tereza zapáčila ešte pred začiatkom šou a to bol aj bol dôvod, pre ktorý sa do markizáckeho projektu prihlásil. Dnes dvojica žije v Prahe a zdá sa, že do budúcna majú mladomanželia veľké plány. Odhalili však aj to, že ani medzi nimi to nie je vždy ružové.