Veľká noc slovenských celebrít: Tradície vymenili za slnko a cestovanie! Pozrite, kde vyrazili

Dovolenka namiesto oblievačky!

Slovenské tváre z televíznych obrazoviek či inéa stále krajšie počasie si užívajú v zahraničí či v krásnych lokalitách Slovenska.

Sviatky spojené s korbáčmi, maľovanými vajíčkami či vedrom vody radšej vymenili za oddych mimo našej krajiny či už na lyžiach alebo v inom športovom vyžití. Tu si dopriavajú relax v kruhu kamarátov, rodiny či svojich milovaných. Celebrity ako Dara Rolins, Karin Majtánová, Lucia Mokráňová, ale aj ďalší sa svojim fanúšikom prihovárajú zo svojich ciest, pričom slovenské tradície tentoraz odložili bokom a stavili na sladké ničnerobenie.

Magdaléna Šebestová (38), misska

Známa misska Magda opäť raz stavila na teplo, more a opálené telá a tentoraz si vyrazila za pamiatkami do Grécka, kde strávila čas nielen pri mori, ale aj prechádzkami spojenými so spoznávaním pamiatok.



Karin Majtánová (48), moderátorka

Tvár dámskeho klubu je necelý rok vydatou paňou, keď konečne povedala áno svojmu dlhoročnému priateľovi Petrovi. Práve s ním sa rozhodla, že si doprajú relax na Malorke, kde nachytali aj nejaký ten bronz.



Barbora Krajčírová (35), moderátorka

Dvojnásobná mamička vyvetrala svoje dva poklady na Sicílii, a dovolenka v krásnom a slnečnom Taliansku prospela nielen jej, ale aj dcérke Amii a synovi Kristiánovi.



Dara Rolins (49), speváčka

Vášnivá cestovateľka a speváčka Dara Rolins sa tentoraz vyhrieva na Floride. Spoločnosť jej tu robí dcéra Lola, s ktorou rada a často objavuje nové miesta a krajiny.



Lucia Mokráňová (30), fitneska

Svoje cestovateľské sny si plní aj fi tneska a hviezda reality show z farmárskeho prostredia Lucia Mokráňová. Tá stavila na krásny Rím a nezabudla ani na tradičnú snímku pred Koloseom.



Filip Tůma (44) a Nela Pocisková (31), herci

Dvojica sa vydala do našich veľhôr, kde si užívali oddych pri skialpe. Romantiku bez detí si dvojica viditeľne užila, o čom svedčia aj spokojné úsmevy a snímky zo zasnežených štítov.