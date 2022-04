Nekompromisná Mirka zo šou Svadba na prvý pohľad: S Matejom je koniec! Toto je dôvod

Od začiatku to medzi nimi vrie. Aj keď svadba prebehla s nadšením a dvojica sršala dobrou náladou, prišli rýchlo napäté situácie.

Už na svadobnej ceste medzi Mirkou (34) a Matejom (33) lietali iskry, avšak tieto nepramenili zo vzájomnej lásky. Mirke už dôjde trpezlivosť a povestná posledná kvapka padne, keď sa Matej chce z Košíc presťahovať k nej do Bratislavy. Jasne mu dá totiž najavo, že si svojho manžela z východného Slovenska u nej v bratislavskom byte neželá. Kým on jej bude recitovať básničku, ktorú pre ňu zložil, ona mu šplechne do tváre viacero výčitiek.

V ďalšom diele šou Svadba na prvý pohľad to medzi problematickou dvojicou Mirkou a Matejom buchne. Keďže je každý z iného kúta Slovenska, prišla na rad téma spoločného bývania. Beznádejne zamilovaný Matej bude ochotný Košice kvôli svojej vyvolenej opustiť, avšak ona z toho od radosti skákať nebude. Jej averzia voči Matejovi sa začne stupňovať a brunetka už na svojho muža rázne zvýši hlas. Označí ho za egoistu.

„Pýtal som sa, no čo, premýšľala si nad nami? Ona, že nie, že nemala čas. Prešlo 30 sekúnd, aj to som veľa povedal, a sa otočila a povedala, že nechce, aby som sa sťahoval. Potom sme mali debatu do noci. Ona sa nevie vyjadriť, čo bude. Dokola počúvam, že neviem. Neviem, na čo sa ideme hrať, a iba ja som zlý... Ja som sebec, lebo mňa to trápi a ona nemá čas,“ bude sa ponosovať Matej po tom, čo mu dá tmavovláska stopku. Dvojica sa nepekne poháda a mladá pedagogička ho nechá samého u nej v byte.