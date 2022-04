Bývalá kráľovná krásy Mendrejová: Exmanžel mi uniesol deti zo škôlky! Padlo trestné oznámenie

Trpké sviatky. Je to približne týždeň, čo bývalá misska Denisa Mendrejová (36) pridávala na sociálnej sieti vysmiate fotografie zo slnečného Miami.

Len o pár dní ju však čakal obrovský šok a trápenie, ktoré nechce zažiť žiadna milujúca matka. Jej bývalý manžel Slavomír Hatina ml. (47) podľa jej slov uniesol zo škôlky ich deti a jej sa začali krušné chvíle. Nevedela sa ich domôcť a na otca svojich ratolestí už podala trestné oznámenie.

Zdá sa, že medzi kedysi zaľúbenou dvojicou dnes vládne vojna. Kráľovná krásy z roku 2009 Denisa Mendrejová je so Slavomírom Hatinom ml., otcom svojich dvoch dcér Grétky a Hannah, na nože. Tvrdí, že bez jej súhlasu odviedol ich deti zo školy a niekoľko dní nevedela, čo s nimi je. Nešťastná bežala na políciu, ktorá jej vraj nebola nápomocná a svojich práv sa ako matka nevedela domôcť. Aby toho nebolo málo, celá situácia ju doviedla až do stavu beznádeje a ona na svojho exmanžela podala trestné oznámenie.

O celej dráme sa rozhodla prehovoriť v nedeľu večer na svojom instagramovom profile. Tu opísala dramatické udalosti zo svojho súkromia. Napätie medzi ňou a bývalým partnerom vraj vrcholí: „Krásne veľkonočné sviatky želám! Aj keď tieto sú pre mňa veľmi náročné, keďže môj bývalý partner mi v stredu popoludní zo školy protiprávne uniesol deti a do dnešného dňa mi bráni stretnúť sa s nimi! Od stredy neviem, kde sú a či sú v poriadku! Podala som na neho vo štvrtok trestné oznámenie, no, bohužiaľ, polícia na Slovensku nepodnikla žiadne kroky na to, aby deti vrátila naspäť! Zrejme ich viac zaujíma vyberanie pokút za rýchlosť... Aké práva my ako matky máme v tomto štáte?“ napísala zhrozená Denisa.