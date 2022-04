Ani v nedeľu večer nezostanete bez toho, aby ste mohli nahliadnuť do zákulisia šou Let´s Dance.

Tomáš Bezdeda bol pripravený vyspovedať mnohé známe tváre, ktoré sa prišli osobne pozrieť na to, ako sa bude dariť tanečným párom v siedmom kole tanečnej šou, kde to v nedeľu sršalo folklórom a oslavou sviatkov Veľkej noci. Kto všetko sa prešiel po červenom koberci nablýskanej šou? Exkluzívny náhľad do veľkolepej šou sme vám ponúkli v rámci live streamu s Tomášom Bezdedom na Facebooku na profile Nového Času!