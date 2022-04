Gizka Oňová má energie na rozdávanie: Prezradila, ako sa udržiava vo forme

Rozhodne nezaháľa. Uplynulý priamy prenos šiesteho kola Let’s Dance si nedala ujsť ani televízna svokra Gizka Oňová (73).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Tentoraz sa bola pokochať tanečnými vystúpeniami a večer si poriadne užila. Gizka vyzerá fantasticky a svoj tajný recept odporúča aj ďalej.

Gizka Oňová patrí medzi osobnosti, ktoré, keď sa niekde objavia, prinesú obrovské množstvo pozitívnej energie. Inak tomu nebolo ani počas šiesteho kola šou Let’s Dance, kde si prišla televízna svokra sadnúť do hľadiska. Z celého večera bola nadšená, no na takúto súťaž by si už netrúfla.

„Celý život som tancovala, ale, prepáčte, asi pred piatimi rokmi som si povedala, že už by som toto asi nezvládla. Toto je také krásne a profesionálne, že sa musím priznať, že toto už by som nedala,“ priznala pre Nový Čas Gizka, ktorá sa však udržiava v kondícii a teší sa zo života.

Okrem iného prezradila recept, ako sa udržať vo forme a mať šťastný život. „Bez pohybu nie je život. Bola som prítomná aj v Hýb sa Slovensko a nabádala som staršiu generáciu, čo platí aj dodnes - nezabudnite každý deň vstať z tej postele, mať nejaký plán, mať nejaký cieľ a spraviť minimálne tri-štyri kilometre,“ dodala šťastná Oňová.