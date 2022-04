Huslista Jančík o plánovaní svojho veľkého dňa: Aby na svadbe nebola hanba, mal by som...

Prípravy sú v plnom prúde. Úspešný slovenský huslista Filip Jančík (29) je už len o krok bližšie k novej etape svojho života.

Minulý rok v septembri na koncerte pokľakol pred svojou už snúbenicou Luciou a vypočul si nadšené áno.Aj keď dvojica chcela svadbu do roka a do dňa, zdá sa, že to tak nemusí byť. No predstavy sú už teraz viac ako jasné.

Filip Jančík je talentovaný huslista, ktorého každý koncert je jeden veľký umelecký zážitok. A na takej úrovni by si predstavoval aj svoju svadbu, keďže od minulého septembra je zasnúbený s milovanou polovičkou Luckou. „Čokoľvek ja robím, tak sa to snažím robiť na tej najlepšej a najväčšej úrovni, čo sa teda koncertov týka, a to isté by som chcel aj pri svadbe. To znamená, že svadba nebude veľká, maximálne tak do 100 ľudí, ale tiež by som chcel, aby to bolo ako Let’s Dance, veľkolepé,“ uviedol huslista, ktorý však presný termín ešte nevie.

„Svadobné prípravy už prebiehajú. Dokonca už máme nejaké dátumy a podobne, ale tým, že bola korona a všetko s tým spojené, tak stále nevieme, či to bude tento rok. Možno to bude tento rok, ale ak nie, tak budúci,“ doplnil Filip, ktorý sedel v publiku počas tanečnej šou, kde sa možno o to viac utvrdil v tom, že aj tanec na svadobnom parkete je dôležitý. „Ja veľmi tancovať neviem a už som nad tým rozmýšľal, že keď sa tu teraz pozerám na Let’s Dance, tak by stálo za zváženie zobrať si pár lekcií tanca. Aby potom na tom svadobnom parkete nebola hanba,“ dodal umelec.