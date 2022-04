Babská jazda Belohoriek: Sestry prišli Zuzanu pozrieť na slnečné Tenerife!

Belohorky v akcii. Zuzana Belohorcová (46) s manželom Vlastom Hájekom (46) a deťmi Salmou (12) a Neviom (7) majú za sebou šieste sťahovanie.

Ako sa však aktuálne zdá, nové hniezdočko na slnečnom ostrove sa stalo ich vysnívaným domovom.Na slnečnom ostrove Zuzana konečne privítala aj svoje milované sestry, s ktorými absolvovala poriadnu babskú jazdu.

Belohorcová si žije šťastným životom na slnečnom Tenerife aj so svojou rodinou. No do rodiny patria aj jej dve sestry Adriana a Miriam, ktoré prišli blondínku konečne navštíviť. „Ach, a konečne ich tu mám, baby moje. Tentoraz to bude super babská jazda Belohoriek plus Nevia. Teším sa,“ zazneli slová Belohorcovej, ktorá si pre svoje sestry pripravila množstvo nezabudnuteľných zážitkov a takúto návštevu určite zopakujú.

„Sestry Belohorky. Sme tri, výzorom veľmi podobné a povahou každá úplne iná. Vždy sme boli najlepšie kamarátky, ktoré držia pri sebe a podporujú jedna druhú. Ľúbim vás, baby moje, a ďakujem za také krásne spoločné chvíle. Musíme si to zopakovať častejšie. Odteraz pravidelne,“ dodala Zuzana, pre ktorú je rodina na prvom mieste.