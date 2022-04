Jano Ďurovčík o milovanom synovi: Chceme byť s Barborou rodičia, ktorí...

Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (51) mal posledné mesiace práce vyše hlavy. Nepremiéroval totiž jeden muzikál, ale hneď dva.

Vyčerpaný, ale s dobrým pocitom zožal standing ovation nielen na Novej scéne, ale aj s muzikálom Čajočky. Tvrdá práca si však vypýtala daň, ktorú museli zaplatiť jeho milovaná žena a synček, s ktorými veľa času netrávil. O budúcnosti svojho syna má však jasnú predstavu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ďurovčíkove projekty sú vždy zárukou kvality. Do predstavení dáva celú svoju dušu, o čom svedčí aj jeho náročnosť nielen na hercov, ale aj celková realizácia všetkých aspektov šou. Aj preto bol v posledných mesiacoch vyťažený na maximum. Pre pandémiu koronavírusu sa mu práce nakopilo a nezostávalo iné, ako pripravovať dva muzikály súčasne, čo mu zabralo veľa času. Ten tak trávil viac v divadle ako s rodinou, s manželkou Barborou a so synčekom Jankom.



„Bolo ťažké si čas v tomto období prerozdeliť. 72 dní som išiel bez pauzy,“ priznal Novému Času. Napriek tomu, že bol Jano viac z domu ako zvyčajne, tmelom bola jeho manželka. „Mám ženu, ktorá drží rodinu pokope. Začal som však pociťovať prvýkrát v živote výčitky svedomia, že nie som pri Janíkovi tak dlho, ako by som chcel, urobila to pandémia, že nám to nakopila, nedalo sa to urobiť inak, lebo mám aj za ľudí veľkú zodpovednosť. Mám však veľkú oporu v žene, starých rodičoch...“ povedal.

Teraz, keď sa mu podarilo muzikály úspešne odpremiérovať, času na rodinu bude viac. Ten chce Ďurovčík tráviť hlavne so synčekom, v ktorom sa vidí. Bude ho o pár rokov viesť k povolaniu, ktorému holduje on sám? „Ja mu odobrím čokoľvek. Chceme byť s Barborou rodičia, ktorí s mierou a správne odpozorujú talent svojho dieťaťa, aby som mu nezničil život. Odlíšiť, čo je talent a čo túžba. Nech je hlavne zdravý a rovný chlap,“ dodal režisér.