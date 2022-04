Veľkonočné historky z relácie Milujem Slovensko: Slová o pohotovosti a toto naozaj schytala Adela? Fuj!

Veľká noc sa nezadržateľne blíži a v sviatočnom duchu sa bude niesť aj špeciálne vydanie relácie Milujem Slovensko. Na to diváci len tak skoro nezabudnú , no dôvodom nebude len skvelá zábava, ale aj spomienky účinkujúcich na ich veľkonočné tradície. Z historky Dana Dangla vám však dvakrát do smiechu nebude a korunu celej situácii nenasadí nik iný, ako Adela. Zabavte sa nielen na videu, no aj na relácii Milujem Slovensko netradične v pondelok o 20.30 na Jednotke.