Herec a vojak Adam Bardy je jednou z hviezd seriálu Druhá šanca, sem-tam si odskočí aj na nejaké to fotenie, najviac času však momentálne venuje prípravám do tanečnej šou Let´s Dance. Tá podľa slov jeho tanečnej partnerky Dominiky Roškovej robí s hercom divy a to nielen po fyzickej stránke. Tanec sexi hercovi totiž zďaleka nerozvlnil iba boky, Dominikine slová hovoria za všetko.