Peter Marcin si v šou 2 na 1 splnil po 10 rokoch sen: Dostal druhú šancu!

Dali mu druhú šancu!

Herec a zabávač Peter Marcin (56) je nadaný umelec, ktorý nie je talentovaný len na javisku a pred kamerami, ale má aj pohybové nadanie. To predviedol už pred viac ako desiatimi rokmi na tanečnom parkete Let’s Dance, kde však skončil tesne pred bránami finále kvôli zraneniu nohy. Dnes večer však dostane druhú šancu aj vďaka relácii Dangla (47) a Vinczeovej (41) 2 na 1, kde si bude môcť zatancovať finálové číslo, ktoré nemohol dokončiť.

Peter Marcin je všestranne nadaný umelec, čo dokazuje aj tým, že sa dlhodobo drží na výslní slovenského šoubiznisu. Pred takmer jedenástimi rokmi sa aj on zvŕtal na parkete tanečnej šou. „V Let’s Dance si výborne tancoval a kolo pred finále si sa zranil,“ pripomenul mu Dangl. „Bolo mi to ľúto, že sme to nedotiahli, ale bol som spokojný, že už nemusím trénovať, lebo to bola naozaj morda. Ale už to krvopotné finále je víťazstvo,“ povedal Marcin. Mal nešťastie, keď aj napriek našliapnutému víťazstvu nakoniec musel chtiac-nechtiac skončiť a nešťastná náhoda ho obrala o titul.

„Je to životný zážitok, ja som vôbec nevedel, ako to na mňa zapôsobí. Ja som predtým netancoval vôbec a ani potom. Ale tá atmosféra na tom vystúpení ťa tak pohltí, že ja som bol dojatý úplne,“ prezradí. „Lebo sme si s Ivanou povedali, že si urobíme aj pekné vážne tance a celá Incheba sa postavila v 3. kole. To bolo prvé standing ovation v 3. kole v histórii Let’s Dance. Môžem vám povedať, že keď nerátam nejaké súkromné udalosti, to bola najdojímavejšia chvíľa v mojom živote,“ povedal Marcin.

Jedno prekvapenie za druhým

V bráne Splnený sen tak znova nastúpil na tréningy, aby si v relácii 2 na 1 zopakoval, aké to je vystupovať. Tu však príde prekvapenie, keď nácvik absolvuje s Dominikou Roškovou, keďže jeho bývalá tanečná partnerka Ivana Gáborík Surovcová je tehotná. Pred kamerami ho však bude sprevádzať moderátorka Hospodárová, s ktorou sa mal pred rokmi stretnúť vo finále. Okrem nej si však Marcina „do rúk“ vezme aj Tatiana Drexler. Ako to celé dopadne, uvidíte už dnes na Markíze.