Speváčka Sima si pri Ráczovi prešla peklom: Desivé detaily sexuálneho zneužívania!

Speváčka Sima Hegerová (25) je idolom mnohých dievčat, no za hviezdnou kariérou rozhodne nie sú roky plné šťastia.

Ako štrnásťročná sa totiž na celé tri roky dostala do drápov sexuálneho násilníka Petra Rácza (51), ktorý využil svoj status majiteľa modelingovej agentúry a aj s manželkou ju zneužívali. Dnes sa rozhodla odkryť všetky karty a o nepríjemných chvíľach a zážitkoch prehovorila v desivých detailoch, čím chce pomôcť iným mladým dievčatám. Sima totiž prežila vyhrážky, zastrašovanie, znásilňovanie. Po tých jej zostali jazvy na duši, ktoré v sebe dodnes nosí, a stále sa s nimi nevyrovnala.

Málokomu by napadlo, že večne usmiata a pozitívna speváčka Sima má za sebou minulosť sexuálne zneužívanej obete. Ako štrnásťročná totiž dostala ponuku od manželov Martiny a Petra Ráczovcov. Tí vlastnili modelingovú agentúru a mladému dievčaťu, ktoré snívalo o hviezdnej kariére, ponúkli presne to, čo chcelo počuť. Nakoniec však dopadlo všetko inak a ona dnes len s hrôzou spomína na svoje „poprvé“.

„Zavolali ma k nim domov a tam sa to stalo. Opili ma. Fernet. Odvtedy nenávidím fernet,“ opisuje desivé momenty v podcaste Kristíny Kövešovej Profil zločinu speváčka, ktorá odkryla dávno pochované spomienky. „Bol tam on a aj ona. V izbe mali dieťa, ona zrazu odišla, že ide uspať malú, a potom sa to stalo. Nespomínam si presne, čo mi potom povedal, cítila som sa, akoby moja myseľ opustila moje telo,“ dodala plavovláska, ktorá sa totiž okrem vlastných rán musí spamätávať aj z výčitiek, ktoré stále má.