Michal Hudák svoje korene nezaprie: Tajomstvo dokonalej ukrajinčiny!

Človek by si ho rečou aj pomýlil.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Herec a moderátor Michal Hudák (52) je známy tým, že vie na počkanie zabaviť množstvo ľudí. No, žiaľ, v tejto neľahkej chvíli sa aj jemu vytráca úsmev z tváre. Známy zabávač s rusínskymi koreňmi, ktorý študoval v Kyjeve, je z celej vojny na Ukrajine zúfalý a neverí, že sa niečo také deje. K samotnej krajine má veľmi blízko a ani ukrajinčina mu nie je vôbec cudzia.

Michal Hudák je známy moderátor, ktorého sa situácia na Ukrajine veľmi dotýka o to viac, že tam má veľa kamarátov. S rečou našich susedov nemá najmenší problém a dokonca sa s ňou stretol už veľmi dávno. „Keďže mám rusínsku národnosť, tak ukrajinčina je naozaj veľmi blízka rusínčine.

Rusínčina, teda jazyk, v ktorom ja rozmýšľam, keď som sám so sebou, je niekde uprostred medzi slovenčinou a ukrajinčinou. Chodil som dokonca do materskej školy v Prešove s vyučovacím jazykom ukrajinským, neskôr som vychodil základnú školu aj gymnázium s vyučovacím jazykom ukrajinským,“ uviedol pre Nový Čas moderátor, ktorý sa bez problémov dohovorí.

„A potom som mal štyri roky veľmi intenzívnej ukrajinčiny na univerzite v Kyjeve, kde to nabralo ešte iný level. Pre mňa je ukrajinčina úplnou samozrejmosťou,“ dodal Hudák. Okrem toho sa naposledy ujal dabovania rozprávky Zakliata jaskyňa a dokonca v ukrajinčine. A to, že mu takýto dabing nerobil žiaden problém, je viac ako jasné. Rozprávka príde do kín v slovenskej aj v ukrajinskej verzii.