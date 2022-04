Ondrej Kandráč priznáva: Žena ma musí vychovávať! Manželka hudobníka prezradila, čo by tipoval málokto

Mimoriadne úspešného huslistu Ondreja Kandráča (44) dáva žena do laty.

Obľúbený východniar je známy tým, že je preňho rodina všetkým, a keď nepracuje, venuje sa jej na 100 %. So ženou Erikou (39) sú spolu krásnych 14 rokov. Málokto by však tipoval, že práve milovaná manželka je hlavou rodiny. Tá exkluzívne pre denník Nový Čas prezradila, aký Kandráč v skutočnosti je. Odhalila aj jeho slabšie stránky.

Ondrej Kandráč má rozbehnutú hudobnú kariéru, v ktorej sa mu darí. Keď nepracuje, venuje sa manželke Erike, s ktorou má tri krásne deti. Málokto by však na nadaného hudobníka tipoval veci, ktoré pre náš denník prezradila zákonitá pani manželka. „Budeme spolu už 14 rokov v máji. Samozrejme, že zlozvyky má, každý chlap nejaké má, to sa však nájde u každého. Za tie roky sa nenaučil ukladať veci. Ale nič také závažné, čo by sa nedalo prežiť, to nie je,“ prezradila na Kandráča Erika.

Do debaty sa zapojil aj samotný Ondrej, ktorý na seba prezradil, že sa všade stratí. „Naposledy som v tom bol nevinne, bol som v lese na bežkách. Nejak som zišiel z cesty a volal som kamarátovi susedovi, ten ma cez GPS našiel,“ sypal si popol na hlavu umelec. Manželka tak okrem troch ratolestí vychováva aj Ondreja, ktorý to bez okolkov priznáva. „Mňa žena pravidelne vychováva. Asi sa ma nedá vychovať.

Som nevychovanec, ale musíš uznať, že sa snažím byť viac poriadkumilovný v poslednej dobe,“ obrátil sa na ženu, ktorá uviedla veci na pravú mieru. „Je to o kompromisoch, muž urobí nejaký kompromis, žena urobí nejaký kompromis,“ dodala na záver.