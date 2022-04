Cibulková, Végh a spol. v Let's Dance: Súboj fanúšikov! Vybaví Svarinskej výhru frajer?!

Iba pred niekoľkými dňami priznala Kristína Svarinská (32) nového priateľa, ktorým je influencer Exp0ited (25).

Herečku chodí nielen podporovať do hľadiska, ale o výhru sa jej snaží postarať na sociálnej sieti, kde ho sleduje viac ako 553-tisíc ľudí. Práve ich začal burcovať k tomu, aby jeho novej známosti posielali esemesky v šou Let’s Dance. Samotná Svarinská až taká obľúbená na sociálnej sieti nie je, čo sa však nedá povedať o jej parketových konkurentoch. Végh, Koleník či Cibulková majú státisícové základne podporovateľov, ktorí ich môžu dostať až do finále. Podarí sa to aj Svarinskej vďaka frajerovi?!

Fanúšikovská základňa na sociálnej sieti je silná zbraň. Celebrity ňou manipulujú davy, zarábajú na marketingových spoluprácach, tlačia im všakovaké produkty, ale ako účinný prostriedok môže slúžiť aj v prípade prebiehajúceho tanečného súboja prominentov v šou Let’s Dance. Herečka Kristína Svarinská získala okrem nového priateľa-influencera aj pevnú pôdu pod nohami.

Mladý Exp0ited na svojom profile vyjadril Kristíne podporu a vyzval svojich sledovateľov, aby umelkyni posielali SMS hlasy: „By som inak nikdy nepovedal, že toto niekedy poviem, ale posielajte mojej frajerke esemesky, haha,“ zverejnil post, ktorého sa zhostili státisíce ľudí. Naňho je krátka aj Dominika Cibulková, ktorá má zo všetkých tancujúcich prominentov najviac virtuálnych priateľov.

Až 490-tisíc. Oproti týmto dvom je Ján Koleník ako chudobný príbuzný. Vyše 238-tisíc ľudí na jeho profile vidí však aj iné jeho projekty a Let’s Dance sa tak popri seriáloch a filmoch na jeho sociálnej sieti stráca. Finále nie je stratené ani v prípade zápasníka Attilu Végha. Ak by sa jeho základňa naštartovala v SMS hlasovaní, dokázali by jednorazovo odpáliť až 406-tisíc hlasov.