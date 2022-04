Mórová nečakane opustila Let’s Dance, rázne slová zo zákulisia: Viem, čo je za mojím vyhadzovom!

Prekvapivý verdikt. Uplynulý nedeľný večer sa na markizáckych obrazovkách niesol v znamení pestrofarebného karnevalu. Let’s Dance má za sebou šieste kolo, ktoré bolo opäť veľkolepé a nechýbali nablýskané kostýmy či skvelé choreografie. No tento večer sa postaral aj o prekvapivý okamih.

V zlatej obálke, ktorá v sebe skrývala meno vypadávajúceho, sa tentoraz ocitli Diana Mórová (52) a jej tanečný partner Marek Bureš. Herečka sa síce po vyhlásení výsledkov pri ďakovačke usmievala, no v zákulisí už až taká prívetivá nebola a bez okolkov povedala, čo je za jej vyhadzovom zo šou.

Šou Let’s Dance opúšťa Diana, ktorá patrila k veľkým favoritom a ašpirovala na vysoké umiestnenie. Tentoraz však pri vyraďovaní prišiel rad na ňu, čo mnohých prekvapilo. Mórová a jej tanečný partner Marek Bureš niesli vyhadzov zo šou počas zapnutých televíznych kamier s úsmevom, ale v zákulisí to bola už úplne iná pesnička. Svoj výkon zhodnotila slovami: „Ja som rada, že sa mi nezlomila noha, že sme dotancovali to, čo sme si nacvičili, že to bol krásny večer, zážitkový večer, a to je veľmi dôležité,“ prezradila Novému Času.



No aj keď sa na parkete herečka celý čas usmievala a vyzerala vyrovnane, po zhasnutí svetiel jej už do smiechu vôbec nebolo. Svoje určite zohrala aj únava z tréningov, fakt, že toho mala Diana v Slovenskom národnom divadle posledné týždne až nad hlavu, plus starostlivosť o syna a domácnosť... Len posledný týždeň pred 6. kolom mala odohrať štyri predstavenia, medzi inými Chaos, Salemské bosorky či Pred západom slnka.

Napriek tomu, že sa jej mohlo po vypadnutí uľaviť, keďže už nebude musieť drieť na parkete, vypadnutie malo pre ňu predsa len trpkú chuť. Nie je totiž tajomstvom, že je herečka veľmi ctižiadostivá a veľká pracantka, vždy sa snaží o dobrý výsledok. Možno aj preto s trpkosťou v hlase po prenose povedala, prečo podľa nej musela šou opustiť.