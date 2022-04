Jožko zo Svadby na prvý pohľad odhalí Janke kriminálnu minulosť: Slzy, útek a hľadanie nevesty!

Za pravdu dostal odvrhnutie! Relácia Svadba na prvý pohľad je rozbehnutá na plné obrátky a rovnako to je aj vo vzťahu účtovníčky Janky (27) a farmára Jožka (32).

Práve táto dvojica sa stále pasuje s nezhodami kvôli ženíchovej výbušnej povahe, čo má však korene v jeho minulosti.Už dnes sa však všetko zmení a ženích odokryje všetky karty. Namiesto pochopenia a útechy však nevesta zo spoločného bytu utečie. Za sebou tak nechá nielen sklamaného Jožka, ale aj svoj sľub v dobrom aj v zlom...

Janka a Jožko sa od začiatku vzťahu pasujú s mnohými prekážkami a jednou z nich je nepochybne aj Jožkova výbušná povaha, za ktorou stojí temné tajomstvo. Tomu však bude už dnes večer koniec a Janka sa konečne dozvie pravdu. „Neviem, kde by som najlepšie začal. Bol som so svojimi bývalými kamarátmi, aj dokonca spolužiakmi, za ktorých by som dal možnože niekedy život, veľmi dobrý kamarát. Bol som určitým spôsobom s nimi spojený, oni páchali nejakú činnosť cez moje auto, keď som im ho požičal. Tak by som to asi v krátkosti nejak povedal, takto to odznelo aj na súdoch. Bol som vo väzení,“ povie úprimne Jozef, ktorý hneď všetko aj vysvetlí.

„Aby som to dal na pravú mieru - našťastie sa to vysvetlilo. Obidva súdy ma oslobodili, a to Pánu Bohu ďakujem, že sa to podarilo vysvetliť. Ale sedel som dosť dlho na to, aby mi to rozvrátilo kompletne môj vnútorný život, vzťahový život, prišiel som skoro o rodinu, prišiel som o kamarátov, ja som prišiel o všetko. A jediný, kto pri mne tak pevne stál, bola moja rodina,“ vysvetlí neveste traktorista.