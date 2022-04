Mičkovicová a Bárta spolu nielen doma: Spojila ich rozprávka Údolie lampášikov, prekvapí vás, čo herec prezradil

Herci Henrieta Mičkovicová a Alexander Bárta tvoria dlhé roky pár, tentokrát sa však stretli pri dabovaní rozprávky Údolie lampášikov, ktorá už čoskoro dorazí do našich kín. Obaja na ponuku podieľať sa na rozprávke kývli s radosťou a tak sme boli zvedaví, čo majú na rozprávkach najradšej oni, no aj to, aká je ich obľúbená. Odpoveď, akú nám dal známy herec by ste však zaručene nečakali.