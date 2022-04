Ďurovčík a Nagy odpremiérovali Čajočky so standing ovation: Šťastný Jano priznal jednu výčitku

Sála praskala vo švíkoch! Kráľ muzikálov Ján Ďurovčík (51) naservíroval Slovákom počas pár dní dva veľké muzikály, ktoré divákov zodvihli zo stoličiek.

Po premiére na Novej scéne jasala ďalšia sála, kde v sprievode hitov legendy Petra Nagya (63) podalo sedem talentovaných herečiek excelentný výkon. Ďurovčíkove nervy boli počas príprav dvoch veľkých projektov neraz v napätí a ako priznal, dostavila sa nielen únava, ale aj výčitky svedomia, čo doteraz nepoznal.

Piatkový večer patril muzikálu Čajočky, ktorý si vyslúžil u divákov obrovský potlesk. Premiéru vynovených Čajočiek, kde kedysi hviezdila Nela Pocisková, ovládlo sedem herečiek, ktoré zo seba dali všetko. V hlavnej úlohe bola Lenka Fecková, z ktorej hlasu naskakovala husia koža. „Som šťastná že sme muzikál odpremiérovali a teším sa na obdobie, keď ho začneme hrať,“ priznala.

Nadšenie neskrýval ani Ďurovčík: „Báli sme sa, ako to dopadne, predsa len sme premiérovali dva veľké muzikály v krátkom čase, ale som šťastný ako blcha,“ povedal Novému Času režisér, ktorého doplnil aj Nagy: „Bolo to nádherné. Ľudom sa to páčilo, herečky išli na 200 %. Som rád, že sa vrátili časy, keď môžeme mať plné sály. Muzikál bol Jankov nápad, pretože tvrdí, že je môj fanúšik od detstva. Bol som rád, že to vymyslel, ja som s tým nemal veľkú robotu. Jano by si nedal nič do toho kecať, máme však rovnaké názory. Som šťastný.“

Pre Ďurovčíka a celý tím boli dni príprav nesmierne náročné. „Bez pauzy som išiel 72 dní. Mám našťastie ženu, ktorá drží rodinu pokope. Prvýkrát v živote som začal pociťovať výčitky svedomia, že nie som pri synovi Janíkovi tak dlho, ako by som chcel. Pandémia to všetko nakopila, nedalo sa to urobiť inak, lebo mám zodpovednosť aj za kopec iných ľudí,“ dodal.