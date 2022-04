Syn herca Ľuba Romana († 77), Rado: Otec z nás chcel mať hercov

Prial si, aby išli v jeho šľapajach. Len v marci opustil umelecký svet skvelý herec a umelec Ľubo Roman († 77), ktorého zradilo srdce.

Zostali po ňom oči plné sĺz, no najmä jeho synovia Ľubo a Rado. A práve mladší Rado zaspomínal na slávneho otca, ktorý chcel, aby sa jeho deti živili hereckým chlebíčkom rovnako ako on. Dnes je jasné, že slávny umelec sa o nasledovateľa nemusí báť, lebo ako sa zdá, predsa len niekto z rodiny jeho talent podedil.

Ľubo Roman bol skvelým hercom a politikom a počas rokov sa zapísal do pamäti ľudí ako dobrý a talentovaný človek. V tomto duchu vychovával aj svoje deti - synov Ľuba a Romana, ktorých viedol k láske k umeniu. Snažil sa totiž o to, aby aj jeho chlapci pocítili nadšenie z herectva, ktoré on nadovšetko miloval.

„Párkrát som s ním bol v divadle. Dokonca nás otec obidvoch aj s bratom Ľubom zapísal do Domu pionierov a mládeže, čo je dnešný Prezidentský palác, do hereckého krúžka. Samozrejme, že sme tam úplne prepadli. Ani ja, ani Ľubo sme nemali na to ani talent, ani chuť a po roku sme krúžok opustili. Nemali sme po ňom herecké vlohy,“ prezradil Novému Času Nedeľa Rado.

Ten sa rovnako ako jeho brat živí v hotelierstve a vlastnia hneď niekoľko reštaurácií. Napriek tomu ich otec nikdy nepodnikal, no určite neodišiel na druhý svet sklamaný. Ako totiž Rado dodal, hercove gény rozhodne podedila Radova dcérka Terezka, ktorá hrala aj v markizáckom seriáli Pán profesor.