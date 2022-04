Slobodné mamičky Veronika a Daniela Nízlové zainvestovali: Sťahovanie do prepychového domu!

Ich sen sa stane čoskoro skutočnosťou! Sestry Veronika (35) a Daniela (35) Nízlové z dua Twiins sa čoskoro presťahujú do vlastného.

Len nedávno si totiž kúpili spoločný dom. Rozhodnutie prišlo po tom, ako sa obe ocitli na rovnakej koľaji v úlohe slobodných matiek. Ich dcérky Linda a Nea teda budú vyrastať v čisto ženskej domácnosti, ktorú si matky sklamané z lásky zaobstarali. Práce na dome už podľa informácií Nového Času finišujú a, ako sme sa dozvedeli, veľké sťahovanie by malo prísť už približne o mesiac.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Nízlové sú nerozlučné parťáčky a nespája ich len práca a sesterská láska, ale aj priateľstvo, ktoré je na celý život. V ťažkých aj príjemných životných situáciách si totiž sestry stoja verne bok po boku a inak to nie je ani teraz, keď obe prežívajú sklamanie v láske. Ani jednej totiž nevyšiel vzťah a obe sa ocitli v úlohe slobodných matiek, keď musia vychovávať svoje princezné.

Daniela je mamou dvojročnej Lindy a Veronika takmer polročnej Ney. So svojím osudom sú však obe zmierené a na spoločné hniezdočko sa veľmi tešia. „Sme nadšené, že budeme bývať spolu. V dome je päť izieb, čiže nielen my, ale aj naše dcérky budú mať svoje súkromie. Okrem toho tam je, samozrejme, kuchyňa, kúpeľne, obývačka a aj terasa,“ prezradila nám Daniela, ktorá priznala, že v zariaďovaní domu stavili na svoje vlastné sily. „Veronika má na to cítenie, o všetkom sme sa radili, ale vedúca bola ona,“ dodala mama Lindy, ktorá vidí ako veľkú výhodu aj fakt, že ich dom sa nachádza len pár minút od rodičov.

Práve tam sa obe nasťahovali po tom, čo si prešli rozchodmi. Predstavy o novom dome však majú jasné. „Neplánujeme bazén, lebo ten je u našich, ale určite by sme chceli vírivku, ktorá je použiteľná celoročne,“ dodala speváčka. Nielen tá, ale aj jej sestra si potrpia na pekné veci a prepych a nie je preto prekvapením, že v dome bude nielen montovaný, ale aj nábytok na mieru. Okrem toho stavili aj na vychytávky pri maľovaní stien, pri ktorých nejde o lacnú záležitosť. „Teraz sa maľuje, potom sa nahodia lustre a pôjde sa pomaly zariaďovať. Uvidíme, ako to pôjde, ale dúfam, že do mesiaca by sme mohli bývať,“ dodala pre Nový Času Daniela.