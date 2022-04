Milan Ondrík hviezdou filmu o vražde manželky známeho producenta

Bola mladá, talentovaná, zamilovaná a celý život mala pred sebou. Mladú manželku úspešného českého producenta a šéfa známej siete kín v deväťdesiatych rokoch zavraždili.

Páchateľa odsúdili a neskôr spáchal vo väzení samovraždu. Odpoveď na to, prečo tento hrozný čin spáchal, Věrkina rodina doteraz nepozná...

Tento hrozný čin sa stal inšpiráciou pre nový kriminálny thriller Tieňohra v réžii Petra Bebjaka, ktorý práve prichádza do kín. „Nechcel som, aby bol pre mňa tento film terapiou. Aj preto trvalo desať rokov, kým som na ňom začal pracovať a ďalších desať, kým sa dostal na plátna kín,“ hovorí producent Jan Bradáč. Mrazivý príbeh, aký by nechcel prežiť nik z nás, sa do filmovej podoby snažili pretaviť traja scenáristi, avšak neúspešne. „Nefungovalo to. Nebolo to to, čo som si predstavoval a oni mali pocit, že tam chcem dostať priveľa z toho, čo som zažil.“

Príbeh záchranára Jana Kavku, ako ho vidíme vo filme, je dielom producentovej druhej manželky, scenáristky Venduly Bradáčovej. Napriek tomu, že je inšpirovaný skutočnými udalosťami, Jan, napriek zhode mien, nie je reálnym stvárnením producenta. „Nie som Jan (Milan Ondrík – pozn.). Prežíva to, čo som prežíval aj ja, ale nevystavil by som sa situáciám, akým sa vystavil on."

Keď pred časom tvorcovia zverejnili prvý trailer k filmu, napísala Vendula Bradáčová na sociálnych sieťach silný odkaz, ktorý hovorí o tom, prečo je pre celú ich rodinu film Tieňohra taký dôležitý. „Desať rokov práce. Obrovské množstvo peňazí. Ani na sekundu mi nenapadlo, či to za to stojí. ... Pretože to za to stálo. Kvôli môjmu mužovi. Kvôli jeho prvej žene. Kvôli mne samej.“

Hlavnú úlohu vo filme stvárnil Milan Ondrík v úlohe záchranára Jana Kavku, Dominika Morávková ako jeho manželka a v úlohe Janovho priateľa, šéfa miestneho boxerského klubu, uvidíte obľúbeného českého herca Hynka Čermáka. Réžiu filmu mal pod palcom Peter Bebjak, ktorý má na svojom konte napríklad film Správa, Jozef Mak, seriály Za sklom, Trhlina alebo nedávno absolútny hit vo vysielaní Českej televízie Devadesátky.