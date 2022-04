Syn Ľuba Romana († 77) otvorene o otcovi: Jedna otázka zostala pre hercove deti zahalená tajomstvom

V marci navždy odišiel nezabudnuteľný herec, politik a džentlmen zo starej školy Ľubo Roman († 77). Posledné roky na dôchodku najradšej trávil v kruhu milovanej rodiny, s ktorou plánoval 12. apríla osláviť aj svoje 78. narodeniny.

Nešťastný osud však nakoniec rozhodol ináč. Herca, ktorý bol dlhoročnou tvárou divadiel Nová Scéna či West, nečakane zradilo srdce. Ako na svojho známeho otca spomína jeho syn Rado Roman?

Herec a bývalý politik Ľubo Roman mal dvoch synov - Ľuba a Rada, s ktorými si boli nesmierne blízki. S mladším synom Radom ho dokonca istý čas spájalo aj jedinečné bratislavské divadlo West. Kým jeho syn tejto divadelnej scéne šéfoval, slávny otec sa herecky realizoval na javisku. Počas nášho stretnutia si Rado Roman našiel čas a oživil spomienky na vzácne chvíle strávené s otcom v divadle.

„Veľa sme toho spolu zažili. Tie okamihy sú pre nás krásne a vzácne,“ vracia sa v spomienkach na otca a ukazuje nám fotky z rodinného archívu. Nechýbajú medzi nimi ani unikátne snímky z predstavení, kde na javisku dominuje otec v početných divadelných kostýmoch. A rovnako pestrá je aj paleta synových spomienok na známeho otca.

Otázky z minulosti

Odchod milovanej osoby je často spojený s bilancovaním a otázkami, či si najbližší stihli všetko povedať. Najmä, keď ich blízky odíde nečakane. „Nie je nič také, čo by sme nemali medzi sebou vyriešené. Náš otec posledné roky už nežil aktívnym politickým alebo hereckým životom. Žil hlavne v kruhu rodiny. Spokojne sme si nažívali a stretávali sa na rodinnej chalupe v Sološnici. Nemali sme medzi sebou nijaké nevyriešené otázky,“ hovorí zmierene, ale s citeľným smútkom v hlase hercov syn.

Stigma detstva

Ako priznáva, otec pred nimi neskrýval žiadne tajnosti. Boli však témy, o ktorých sa mu hovorilo ťažšie a svojim synom sa o nich zdôveroval len opatrne. „Zvykol nám rozprávať o svojom detstve, ktoré mal ťažké. Je pravda, že o ňom nehovoril veľa. Nerád sa k tomu vracal, lebo to nebolo jednoduché. Pamätám sa, ako som sa otca pýtal na to, kedy mu zomreli mama a otec. Spomínanie na vlastného otca, teda nášho deda a spôsob jeho smrti, pre nás zostalo zahalené tajomstvom. Možno práve na to by som sa ho ešte opýtal... Ale za otcovho života sme túto tému radšej zbytočne neotvárali a vždy nechali tak. Vedeli sme, že mu to nerobí dobre.“

Z troch detí

Pravda je taká, že herec a jeho dvaja súrodenci - Helenka a Dušan - sa museli pomerne skoro postaviť na vlastné nohy. Keď im mama zomrela na rakovinu, ich otec sa pobral len pár rokov po nej. „Zostali po nich tri deti. Zrazu boli samy a museli sa o seba postarať,“ opisuje hercovo neľahké detstvo jeho syn Ľubo. Úlohy si osirelé deti podelili statočne. „Sestra Helenka sa o nich starala - varila a prala. A otec, tým že už prakticky od ôsmich rokov zarábal, doniesol domov vždy nejaké peniaze. Chodil do rozhlasu a do televízie, takže mali vždy nejaký príjem.“