Vincze v šou 2 na 1 perlil, bez okolkov o výzore manželky: Pretvoril si Adelu na svoj ideál krásy?!

Dokopal ju k zmene?! Moderátor Viktor Vincze (31) sa len včera večer predviedol v relácii 2 na 1, ktorú moderuje jeho manželka Adela (41) spolu s parťákom Danom Danglom (47).

Podobne ako predchádzajúci hostia, ani Viktor sa však nedočkal žiadneho zľutovania a dvojica si na ňom zgustla ako na predchádzajúcich hviezdach slovenského šoubiznisu. Ako inak, na záver pri-šlo ku „stres testu“, kde musel mladý spravodajca odpovedať bleskovo a hlavne pravdivo, na čo poriadne dozerala aj jeho polovička. Chtiac-nechtiac tak z neho vyliezla pravda o Adele, ktorú vedel len málokto. Vďaka Viktorovi sa totiž blondínka odhodlala zmeniť chybičku krásy, o ktorej dovtedy len premýšľala a jej manžel si na nej doslova potrpí.

Viktor sa len včera objavil po boku svojej slávnej manželky Adely a Dana Dangla, keď si ho zobrali na paškál v relácii 2 na 1. Práve tu prišlo k viacerým šokujúcim odhaleniam a medzi jedno z nich rozhodne patrí aj Viktorov postoj k ženám. Ako totiž spravodajca pri teste priznal, na nežnom pohlaví ho ihneď osloví jedna vec, ktorou Adela neoplývala.

„Ak tam nie je pekný chrup...“ začal Viktor, ktorého ihneď prerušila jeho polovička so slovami: „Napriek tomu začal chodiť so mnou,“ priznala moderátorka, ktorá nebola majiteľkou ukážkového chrupu, no potom začala nosiť strojček a ten jej veľmi pomohol, s čím súhlasil aj Viktor.

„Ale veď sme ho dali rovno vyrovnať a netrvalo to dlho,“ dodal spokojný Vincze. Pravda totiž je, že Adela sa krátko po začatí románika s Viktorom dala v tejto oblasti do poriadku a pridala sa k celebritám, ktoré stavili na obľúbený neviditeľný strojček ktorého cena sa pohybuje okolo 5-tisíc eur.

„Mala som strojček už dávnejšie, a keďže som bola nezodpovedná, tak sa mi krivili naspäť. O druhom pokuse som uvažovala už dlhšie a Viki ma len povzbudil. Ale meniť sa kvôli nemu naozaj nemám v pláne,“ prezradila nám Vinczeová, ktorá však predsa len jeden ústupok spravila a pre svojho vyvoleného sa predsa len troška dala do parády.

Ovca teda zostala celá a aj vlk Viktor je, zdá sa, sýty. Markizák však nejaký veľký nátlak na manželku odmieta. „Ja som k strojčeku Adelku len povzbudil, ona mala tento plán už dlhšie. Ale myslím, že to bolo vydarené povzbudenie,“ povedal Novému Času spokojný Vincze.

Viktor sa ukázal v relácii 2 na 1, ale v posledných rokoch markizáckych projektov vystriedal už neúrekom. Nenápadný redaktor, ktorý sa ozýval divákom novín z ulíc, sa dnes vyhrieva v teplom kresle moderátora Televíznych novín. Stalo sa tak po tom, ako sa predviedol v šou Tvoja tvár znie povedome a od tej doby sa vezie na vlne úspechu. Viktor dnes doslova vyskakuje z televízie a diváci sa nestačia čudovať - čo program, tam meno Viktor Vincze.

Spravodajca sa totiž upísal aj projektu Let’s Dance, kde ide o jeho prvú skúsenosť s priamym prenosom. Nie je pritom tajomstvom, že Záhorská Bystrica svoje hviezdy rozmaznáva a okrem kráľovského zaobchádzania sa im dostáva aj kráľovských zárobkov. Napriek neprajníkom však Vincze tieto veci nerieši.

„Reakcie, že ,som všade‘ chodili dávno predtým, než som bol všade. A takto funguje aj iks ďalších tvárí slovenského šoubiznisu. Čiže internetové komentáre beriem vždy s rezervou. Kľúčový je pre mňa pohľad televízie, tá vie, čo robí. Ona ma oslovuje na projekty a ja som jej vďačný, že mi dáva priestor a prácu,“ vysvetlil nám Viktor.