Po chodníčkoch slovenskej minulosti extravagantného Jorgeho Gonzáleza: Návrat na miesta, kde prežil mladosť

Opäť vo svojom druhom domove. Markizácka šou Let’s Dance sa teší veľkej obľube a svoju zásluhu na tom má aj usmievavý porotca Jorge González (54).

Markíza stavila na neopozeraného, energiou sršiaceho a extravagantného tanečníka, ktorý Slovákom doslova vyrazil dych. Kubánca však so Slovenskom na počudovanie mnohých spája oveľa viac, ako by si mysleli. Do našej krajiny prišiel pred tridsiatimi rokmi na štúdiá a odvtedy sme jeho srdcovkou. Po tom, čo ho ponuka účinkovať v šou zaviala k nám, sa vybral po chodníčkoch pátrať po miestach, ktoré boli kedysi jeho každodenným životom a ktoré mu doslova roztopili jeho kubánske srdce.

Extravagantný Kubánec, tanečník a model Jorge González je súčasťou tohtoročnej šou Let’s Dance. Slovenskí diváci zostali v nemom úžase, keď napochodoval na tanečný parket v obrovských podpätkoch, ligotavom outfite a s úsmevom a energiou, ktorú v našich končinách vidíme len málokedy. Keď však vypustil z úst slovenčinu, všetci zostali ako obarení. Kubánec a hovorí po slovensky?

Pýtali sa mnohí. Jorge bol tak trefou do čierneho a diváci ho milujú. So Slovenskom ho spája veľa. Ako priznal, prišiel k nám študovať ešte ako „mlaďas“. „Mal som len 17 rokov, keď som prišiel na Slovensko študovať na prírodovedeckú fakultu. To boli pre mňa tie najkrajšie časy. Kubánec prišiel z diaľky na Slovensko, do Bratislavy, pre mňa to bol vtedy celý svet, ako napríklad pre niekoho americký New York. Bolo to fantastické a rád na to spomínam,“ priznal nedávno Novému Času s tým, že mu Slovensko zavoňalo.

„Na vašu krásnu krajinu som si zvykol a jazyk som sa rýchlo naučil. Keď je človek veľmi mladý, ide to lepšie, nebolo to také ťažké. Ja milujem váš jazyk.“ Šou Let’s Dance mu tak dala opäť príležitosť vrátiť sa na miesta, kde prežil svoju mladosť. Kubánca sa vtedy na Slovensku ujala náhradná rodina, s ktorou je v kontakte dodnes. „Pani Kratochvilová je moja slovenská mamička a jej syn je môj najlepší kamarát. Jeho rodičia mi veľmi pomohli a moja slovenská mamička bola úžasná a celý čas sa stále starala, čo som tu bol a študoval na Slovensku. Moja kubánska mama už zomrela, takže ja som šťastný, keď môžem vidieť tú slovenskú,“ priznal Jorge pre Reflex.