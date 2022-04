Komička Salátová skončila v Silnej zostave: Stopla ju vojna?! V kuloároch sa hovorí aj o probléme

Pripadala si zbytočná?! Komička Simona Salátová (27) bola v relácii Silná zostava stálicou.

Práve ona mala byť vtipným článkom, ktorý mal aj do vážnych tém vnášať istú dávku humoru a nadhľadu. S vojnou na Ukrajine však zrejme prišla facka od reality, keď si plavovláska uvedomila, že nie všetko sa dá brať s vtipom. Podľa informácií Nového Času malo byť práve to jedným z dôvodov, pre ktorý nakoniec Simona dala RTVS zbohom a pobrala sa kade ľahšie. V kuloároch televízie sa však povráva aj o problémoch s kostymérkami.

Salátová sa na obrazovkách podpísala najmä ako tvár Silnej zostavy, kde sa snažila humorom sebe vlastným zľahčovať seriózne témy, no ako sa zdá, aj ona má svoje hranice. Práve vojna na Ukrajine totiž mala byť vrcholom, ktorý nevedela vtipná Simona zdolať, a tak sa z relácie odporúčala. Naposledy sa na obrazovke ukázala na konci februára. „Keď sa začala vojna na Ukrajine, Simona sa sťažovala, že ako komička tam nemá čo robiť, lebo nič vtipné sa k tomu nedá povedať,“ povedal Novému Času zdroj z televízie s tým, že tu sa však výpočet problémov so Salátovou rozhodne neskončil.

„Mala problémy aj s kostymérkami, ktoré nemali toľko šiat v jej veľkostiach. Snažili sa to riešiť výmenou kostymérky aj víkendovými nákupmi, ale ani jedno nebolo v poriadku,“ dodal náš zdroj. Salátová pritom zahmlievala a poslala nám vyjadrenie, kde je jasné, že ona sama má z celej veci zábavu. „Pravým dôvodom môjho odchodu zo Silnej zostavy je to, že chystám konkurenčnú reláciu s názvom Silná postava. Určite oslovím aj overené kostymérky z RTVS,“ povedala komička, ktorá zrejme aj takto chcela poslať skrytý odkaz svojim „kamoškám z kostymérne“ do RTVS.

„Zároveň som cítila, že som už dlhšie nebola prepieraná v bulvári, tak som sa rozhodla pre toto radikálne riešenie, a som veľmi rada, že to funguje. S moderátorkou Veronikou som nikdy v živote nemala problém, ani osobne, ani profesionálne. Viem, že to asi nie je príťažlivé, ale naozaj sme spolu vždy vychádzali viac ako dobre,“ dodala na záver plavovláska a inak nehovorí ani PR manažérka televízie Andrea Pivarčiová: „Ako diváci relácie Silná zostava iste vedia, v aktuálnej situácii moderátorka s hosťami rieši vážne témy súvisiace najmä s vojnou na Ukrajine. Samotná pani Salátová tvorcov už viackrát informovala o zámere nebyť súčasťou diskusie pri vážnejších témach, kde sa nehodí isté odľahčenie, ktoré Simona Salátová vie do diskusie priniesť,“ povedala Pivarčiová.