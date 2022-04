Janette Štefanková o najlepších uhloch na kamere: Adele dala lekciu na nezaplatenie!

Janette Štefanková je známa zo spravodajstva verejnoprávnej televízie, no spravodajský pultík tentoraz vymení za súťažný v šou Milujem Slovensko. Ako sa jej bude dariť v Adelinom tíme je zatiaľ otázne, no už teraz je nad slnko jasné, že pre Adelu bude Janette prínosom. Tá jej totiž dala lekciu na nezaplatenie! Akú? To sa dozviete vo videu a nenechajte si ujsť ani reláciu Milujem Slovensko v piatok o 20.30 na Jednotke.