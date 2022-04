Dcéra Lasicu († 81) Hana o dojemných detailoch ich rozlúčky na doskách: Dávala som mu dole hodinky...

V júli minulého roka Milan Lasica († 81) odišiel priamo na doskách Štúdia L + S počas záverečnej klaňačky.

Roztrieštené srdcia však jeho rodina skladá len pomaly, medzi nimi aj jeho dcéra Hana Lasicová (41). Tá prvýkrát so slzami v očiach porozprávala o posledných hodinách života svojho drahého otca, keď nad ním kľačala priamo na pódiu, ako odchádzal na druhý svet. Správa o smrti Milana Lasicu († 81) zarmútila celé Slovensko.

Len ťažko sa dalo pripustiť, že by velikán našej doby mohol odísť na večnosť. To si nevedela predstaviť ani jeho dcéra Hana, ktorá doteraz o desivých momentoch osudného dňa nedokázala hovoriť. Aj teraz jej spomienky vháňajú slzy do očí. „Bola som akurát na teambuildingu a presne si pamätám, že som sadla do taxíka a utekala do divadla, kde som otca ešte zastihla. A to som naozaj veľmi rada, že som tam ešte s ním mohla byť. Bolo to pre mňa veľmi dôležité, že zopár hodín som s ním bola len sama,“ rozhovorila sa v Teleráne Hana so slzami v očiach.

„Človek je, samozrejme, v šoku, plače a potom sa zasa smeje, lebo... Dávala som mu napríklad dole hodinky a pýtala som sa riaditeľa divadla, že či ešte niečo ostalo, čo mám zobrať, a on mi povedal, že ,ježišmária, fľaša zaváraných uhoriek‘. Tak potom som sa smiala, potom som zasa plakala, lebo som si uvedomila, že otec by toto ocenil,“ doplnila Lasicová.

Spomienky v knihe

Hana sa po dlhých mesiacoch rozhodla, že nespísané spomienky na otca doplní v novom vydaní knihy o ňom. „Keď zomrel, poprosili ma z vydavateľstva, či by som niečo nespravila. Povedala som, že v žiadnom prípade, pretože to nedokážem. Napokon som to skúsila. Našli sme veľa pekných vecí, ktoré budú takto zachované,“ uviedla Hana, pre ktorú to bolo emočne náročné.