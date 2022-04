Otec Nízlovej dcéry Matúš Kolárovský otvorene: Prečo nemôžem vídať Neu!

Najprv šok, potom prijatie. Speváčka Veronika Nízlová (35) je od novembra minulého roka hrdou a slobodnou mamičkou dcéry Ney.

Aj keď meno otca dlho skrývala, nakoniec pravda vyplávala na povrch. Otcom je spevák a herec Matúš Kolárovský (21), ktorý o malej princeznej naspieval aj pesničku, v ktorej všetko priznal. Teraz však otvorene prezrádza, že svoju dcéru nevída často.



Po dlhšom otáľaní predsa len Veronika Nízlová odhalila identitu otca svojej dcérky Ney. Je ním herec Matúš Kolárovský, ktorý však s dievčatami nežije v spoločnej domácnosti. Tento fakt je na úkor času, ktorého rozhodne veľa so svojou dcérkou netrávi. „Za Neou iba dochádzam, takže nebývame stále spolu, lebo ešte nemám auto a nemám vlastne ani vodičák, ale ten si teraz robím. Chápem jej mamu v tomto, že mi ju nechce ešte úplne nechať, aj keď by som mal úplné sústredenie len na malú,“ prezradil pre Markízu herec, ktorý blízkych dieťaťom rozhodne prekvapil.

„Rodina bola šokovaná, ale nemyslím si, že to prijali zle. Moja mama mala tiež 21 rokov, keď ma čakala. Tiež to bolo také všelijaké pre ňu,“ doplnil Matúš, ktorý je vo vzťahu s novou priateľkou, ktorá celú situáciu prijala. „Ja som si našiel priateľku, keď Veronika už bola v očakávaní, no ja som o tom ešte netušil. Toto som si potreboval vyriešiť. Rodina to neprijala zle, rozprával som sa s nimi o tom, stoja pri mne. Bol som z toho tiež šokovaný, je to veľká výzva! Je to niečo, čo som nečakal, ale už to je tak, ako to je, a určite to nie je nič zlé,“ dodal Kolárovský.