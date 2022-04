Ambiciózna Kristína Svarinská prekvapuje skrytým talentom: Po Let’s Dance začnem opäť boxovať!

Milujú ju českí filmári, no posledné týždne je najmä tanečnicou v šou programe Markízy Let’s Dance. S Kristínou Svarinskou (32) sme sa rozprávali aj o tom, prečo sa tak dlho bránila instagramu či kde je jej druhý domov. Akurát o svojej novej láske, youtuberovi Petrovi Altofovi známemu pod menom Expl0ited, sa baviť odmietla.

Aký je váš vzťah k tancu?

Milujem tanec! Ale taký svoj freestyle, keď sa pustí hudba a na ničom nezáleží. (smiech)

Šou Let’s Dance vás už poriadne preverila... Ako by ste opísali túto skúsenosť?

No, ako som čakala - je to masaker. Ale úžasná skúsenosť, terapia, fitko a zážitok v jednom. Prechádzam rôznymi fázami od nervov, netrpezlivosti, smiechu, eufórie, radosti, stresu… - proste všetkým.

Celebritní tanečníci väčšinou hovoria, že na svojom tele spoznali svaly či miesta, o ktorých zatiaľ ani netušili. Ktoré sú to u vás?

Najbizarnejšia asi bola sánka po odtancovaní čače a našej zábavnej dvíhačky. Keď ma Marek točil, tak odstredivá sila a môj krk so sánkou nešli dokopy. (smiech) Ale áno, lýtka, brušká na prstoch nôh, chrbát….všetko dostáva zabrať.

Ako ste spokojná so svojimi tanečnými výkonmi?

Snažím sa robiť všetko najlepšie ako viem a ustáť to so cťou. Samozrejme, ani zďaleka nie som spokojná a keby som mala ďalších 3747 rokov na tréning, tak by to vyzeralo úplne inak. (smiech)

Vyzerá to, že s vaším tanečným partnerom ste si vytvorili celkom blízky vzťah…

Jasné, že sme si blízki, veď som s ním skoro stále. (smiech) Marek je super, trpezlivý, pokojný… aktuálne presný opak mňa. Viem sa na neho spoľahnúť, a to je super.

V poslednej dobe ste snáď viac v Česku ako na Slovensku. Čím ste si získali české publikum?

To keby som vedela. Asi mám dobrú energiu a chcem veriť, že aj moje herecké schopnosti presvedčili režisérov, aby ma obsadili. Mám rada prácu v Čechách, je to vždy zaujímavá skúsenosť s novým ľuďmi. Ale v podstate je mi jedno, kde pracujem. Stále robím, čo ma baví a mám obrovské šťastie, že môžem. Dnes, v časoch vojnového konfliktu u našich východných susedov, si to uvedomujem viac, ako kedykoľvek predtým.