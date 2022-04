Bezdeda to vzal z ostra, na Ďurovčíka vytiahol priamu otázku: Tá odpoveď ho určite schladila!

Tomáš Bezdeda je novou posilou tanečnej šou Let´s Dance a každú nedeľu prináša divákom live vstupy zo zákulisia, v ktorých spovedá známe tváre. Tentokrát si so svojimi zvedavými otázkami vzal na paškál Jána Ďurovčíka, ktorého diváci momentálne vnímajú ako obávaného kata súťaže, no predovšetkým je to fantastický režisér, ktorý má za sebou veľkolepú premiéru muzikálu Voda a krv nad vodou. To samozrejme nenechalo chladným ani Tomáša, ktorý hneď na úvod rozhovoru položil Ďurovčíkovi viac než priamu otázku.