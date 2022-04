Adela si do šou 2 na 1 zavolala manžela Viktora: Musela som toľko vecí tajiť, padol mi kameň zo srdca!

Náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Šou 2 na 1 sa už zajtra objaví na televíznych obrazovkách a tentokrát sa ako hosť predvedie moderátor Viktor Vincze (31).

Pre Adelu, ktorá na relácii pracuje s kamarátom Danom Danglom (47), to bolo teda maximálne ťažké. Pred mužom, s ktorým žije a trávia spolu všetok voľný čas, totiž musela zamlčať nejednu vec, aby sa im ho podarilo nachytať rovnako ako hostí pred ním.

Vinczeová a Dangl si počas svojho pôsobenia v šou 2 na 1 zobrali na paškál viacero hostí, pričom ani jeden z nich netušil, čo si na nich známa dvojica vymyslí. Keď sa však rozhodli, že do „horúceho kresla“ si sadne Adelin manžel Viktor, poriadne sa zapotili a museli siahnuť až na dno svojich síl.

„Horšie bolo, že som musela toľko vecí tajiť, to bolo také únavné. My máme s Danom aj online porady a dohadovali sme sa, kedy dať poradu, aby Viktor nebol doma,“ prezradila Novému Času Vicnzeová, ktorá dodala, že to bolo logisticky veľmi náročné. „Mne padol taký kameň zo srdca, keď sme ho nachytali v skrytej kamere, že konečne už s ním môžem otvorene komunikovať, alebo keď sme tajili nejaké prekvapenia,“ dodala blondínka.

Aby toho totiž nebolo málo, skrytá kamera, pri ktorej ostrieľaného spravodajcu nachytali, sa totiž točila ešte predtým, než vôbec prišlo pozvanie do šou. Inak by vraj plán nevyšiel. Ako to nakoniec celé dopadlo a čo všetko si na Viktora Adela s Danom vymysleli, sa dozviete už vo štvrtok večer na televízii Markíza.