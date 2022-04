Drobová mala byť vydatá pani už minulý rok, ona sa však nevzdáva: Vyjde im to do tretice?!

Dramaturgička Gabriela Drobová (47) a jej partner, podnikateľ Karol Ruman (46), sa rozhodli povedať si po dvanástich rokoch spolunažívania „áno“ ešte minulý rok. Termín však museli zrušiť a z blondínky sa nestala vydatá pani.

Stanovili si ihneď náhradný termín, ktorý mal v sebe magické dvojky. Ani to nepomohlo a veselica bola opäť zrušená. Prekazil im ju covid. Gabika to však stále nevzdáva a s Karolom si idú tvrdo za svojím cieľom. Pred oltár sa mienia postaviť o dva týždne. Prominentný pár rozposlal už tretíkrát naleštené pozvánky.

Známa blondínka, ktorá roky kraľovala z úzadia televíznej obrazovke, oznámila nový termín vydaja. Po dvanástich rokoch života nadivoko sa Gabika Drobová s Karolom Rumanom prvýkrát rozhodli, že si povedia áno ešte minulý rok. Blondínka ihneď napísala status, že mieri ku kaderníkovi skúšať nový účes, mala vyhliadnuté obrúčky z bieleho zlata a šaty mala mať od návrhárky Jany Pištejovej.

Avšak čo čert nechcel, osud sa s nimi nepekne zahral. Pre zdravotné problémy otca sa termín musel posunúť. Vyhliadli si teda magický dátum 22. 2. 2022. Aby si šťastie poistili, stanovili svadbu na 20.00. Gabike s Karolom to však ani tentoraz nevyšlo. Keď už boli rozposlané pozvánky, všetko do bodky naplánované, ženích dostal covid a ľahol do postele.

Mladomanželmi už čoskoro

Drobová sa však nevzdáva a s Karolom si stoj čo stoj chcú prisahať lásku a vernosť pred Bohom. „Po dvanástich rokoch randenie uzatvoria sviatosť manželstva (veríme, že sa to tentoraz podarí) vo Farskom kostole Panny Márie Snežnej (Kalvária),“ stojí v pozvánke. Magické dvojky však stále mierne vychytali.