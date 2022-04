Voštinár bude dvojnásobným dedkom: Pohlavie bábätka sa rodina dozvie originálnym spôsobom!

Obľúbený moderátor Vlado Voštinár (58) sa už čoskoro bude tešiť z druhého vnúčaťa.

Televízna tvár má s manželkou Klaudiou dcéru Andreu (28) a syna Martina (20). Z predchádzajúceho vzťahu má dcéru Romanku, s ktorou sa však nevídal, ale po rokoch vzťah obnovili. Tá z Vlada spravila ako prvá dedka, teraz je v očakávaní aj jeho mladšia dcéra, ktorú minulý rok vydával. Pohlavie bábätka ešte nevedia, avšak oznámia ho rodine vskutku nápaditým štýlom.

Moderátor obľúbeného Inkognita Vlado Voštinár vydával minulý rok v septembri mladšiu dcéru Andrejku a už sa aj tešia na príchod nového člena rodiny. Tmavovláska z neho spraví čoskoro dvojnásobného dedka: „Staršia dcéra Romanka sa o to postarala ako prvá, teraz je v očakávaní aj mladšia Andrejka, takže celkom sa na to teším, ale zatiaľ som nohami na zemi. Nešťúram do toho, len ju tak z diaľky sledujem, či je všetko v poriadku. Aj sa, samozrejme, pýtam, neviem, čo to bude, ale bude,“ prezradil pre Nový Čas moderátor, ktorý je z pohlavia dieťatka napätý.

Rodina sa to dozvie vskutku originálnym štýlom: „Môj syn s tým nápadom prišiel. Lebo tí mladí ľudia to odhaľujú takým spôsobom, aby to stálo za to. Zoberie si postrekovacie lietadlo a prídeme na letisko, bude to vedieť len lekár a on. To malé lietadielko napustí buď modrou alebo ružovou tinktúrou a nad letiskom to vypustí podľa pohlavia. Dúfam, že sa to podarí,“ zaprial si nadšený moderátor.