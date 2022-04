Hrala v bondovke i s Wesleym Snipesom: Slovenka z Hollywoodu pomáha na hraniciach Ukrajincom!

Na slovensko-ukrajinskej hranici pomáha aj Hollywood.

Rodáčka z Michaloviec Simona Brhlíková (37) má za sebou vskutku úspešnú kariéru v americkom Hollywoode, keď účinkovala aj po boku svetoznámeho Wesleyho Snipesa či ako zvodkyňa v bondovke Casino Royale.Príbehy, s ktorými sa tam stretáva, sú oveľa desivejšie než čokoľvek, čo môže divák uvidieť na filmovom plátne.

Východniarka Simona (37) si zahrala v snímke Casino Royale zvodkyňu či pištoľníčku v snímke Gallow Walkers po boku Wesleyho Snipesa. Posledné roky žije a pôsobí v Anglicku, kde sa okrem herectva venuje aj produkcii. Na začiatku marca prišla na Slovensko.

„Pri svojich návštevách rodných Michaloviec som bežne chodievala aj do Užhorodu na kávu. Keď sa začala vojna na Ukrajine, mala pocit, že ten konflikt sa týka aj Michaloviec. Zrazu sa človek preľakol, mala som pocit, že aj ja musím niečo urobiť, priložiť ruku k dielu,“ opísala svoje rozhodnutie kúpiť si jednosmernú letenku. Po príchode na hranicu do Vyšného Nemeckého pomáhala s prípravou jedla. Neskôr, keď sa do riadenia utečeneckej krízy zapojil štát, sa pridala k dobrovoľníkom a záchranárom z International Rescue System.

Nedokázala odísť

„Robila som všetko, čo som mohla. Zaväzovala som ubolené nohy, podávala lieky proti bolesti, nosila tašky,“ povedala Brhlíková. Z vlastného nakupovala potraviny v miestnych obchodoch, odovzdávala ich dobrovoľníkom-kuchárom, aby nakŕmili utekajúcich Ukrajincov.