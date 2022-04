Štefan Štec je hudobný zjav, aký sa nevidí často: Zaskočí vás, akými skladbami zaháňa smútok

Štefan Štec je na našej hudobnej scéne doslova zjavom. Spevák rusínskych piesní oplýva nesmiernou charizmou a z každej jeho skladby sa derú na povrch silné emócie. Štec sa čoskoro plánuje vrátiť aj na koncertné pódiá, no fanúšikovia sa onedlho dočkajú aj nového albumu. Jeho lásku k hudbe totiž nezastavila ani situácia na Ukrajine, práve naopak, on sám bol nie raz súčasťou koncertov na podporu Ukrajincov a snažil sa zahnať smútok svojimi skladbami. A čím ho zaháňa on? Vypočujte si spevákove krásne slová.