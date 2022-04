Reakcia, akú by ste nečakali: Rasťo Piško prehovoril o vojne na Ukrajine, naozaj by si trúfol urobiť toto?

Humorista Rasťo Piško robí humor už viac ako tridsať rokov, ani jemu však v súčasnej dobe nie je príliš do smiechu. Situácia na Ukrajine je ťažká nielen z ľudského hľadiska, ale aj z toho umeleckého. Piško však otvorene prehovoril o vojne a aj o tom, či si vie predstaviť, že by musel bojovať on sám. Jedna vec je totiž vystreliť si z niekoho a druhá stáť človeku zoči-voči so zbraňou v ruke. Reakcia, akú by ste nečakali.