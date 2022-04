Kovačič v Let’s Dance skončil, veľká ďakovačka na parkete: Prečo zabudol na manželku?!

Z nablýskanej šou Let’s Dance sa porúčal Michal Kovačič (39). Po vyhlásení výsledkov sa netajil tým, že mu odľahlo.

Tanec bol pre neho tvrdý oriešok a, ako priznal, prekvapilo ho, ako ďaleko sa so svojimi neohybnými bokmi v súťaži dostal. Najväčšou oporou mu však bola každú nedeľu a celý čas manželka Zuzana Kovačič Hanzelová (33), na ktorú však v samotnej záverečnej reči jednoducho zabudol.

Let’s Dance sa rozlúčila s Michalom Kovačičom. Jeho tanečnicu Simonu Brecíkovú kvôli covidu nahradila Vanesa Indrová, ale nepomohlo to. „Ďakujem všetkým, ďakujem porote. Bola veľká zábava to počúvať. Ďakujem tebe, Viktor. A chcem poďakovať celému štábu, lebo sa tu stretlo to najlepšie z Česka a zo Slovenska a je to naozaj perfektná šou. A ďakujem aj Simonke a Vaneske,“ povedal Kovačič, ktorý však očividne aj pod vplyvom stresu zabudol poďakovať svojej pani manželke, najväčšej fanúšičke.

Práve ona bola pre Kovačiča podporou a sedela v publiku každé jedno kolo a dokonca mala pod palcom aj Michalove sociálne siete. Kovačičove pocity sú však napriek vypadnutiu pozitívne. „Nič mi nebude chýbať. Stále sem budem chodiť povzbudzovať. Let’s Dance mi dalo poznanie, čo moje telo dokáže, veľmi zaujímavé vzťahy a kontakty, ktoré som si nevedel predstaviť, že by som mohol mať,“ dodal Kovačič pre Nový Čas.



No smútok neskrývala jeho tanečná partnerka Simona, ktorá šou sledovala z postele. „Mrzí ma, že som včera nemohla byť súčasťou večera a že som teda vypadnutie nezažila na vlastnej koži a najmä, že som nemala možnosť za toto všetko poďakovať,“ uviedla pre náš denník Brecíková.