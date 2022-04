Herečka Kristína Svarinská potvrdila vzťah so známym youtuberom: Verejné priznanie!

Chrlí vášeň na parkete aj mimo neho. Nie tak dávno začali vrabce štebotať o novej láske šarmantnej Kristíny Svarinskej (32). Krásna herečka bola už dlhšie obdobie sama a zdalo sa, že sa jej nedarí nájsť toho pravého princa na bielom koni.

Čo sa týka pracovnej stránky, nemôže sa sťažovať, keďže svoje schopnosti a sexi pohyby aktuálne ukazuje v tanečnej šou Let’s Dance. Tie v publiku od začiatku oceňuje aj influencer Expl0ited (25). Ten na nej ide oči nechať a po dlhom zatajovaní napokon herečka Novému Času exkluzívne priznala, ako to medzi nimi je.

Herečka Kristína Svarinská už 5 kôl predvádza svoje tanečné schopnosti v nablýskanej šou Let’s Dance. Brunetka však musela vyjsť aj zo svojej komfortnej zóny a vymeniť mikiny a tepláky za princeznovské šaty. Kristína, ktorá sa ešte donedávna označovala statusom single dámy, napokon lásku našla. K novému chlapovi sa vyjadrovať nechcela, a aj keď sa zdalo, že má až podozrivo blízko k svojmu tanečníkovi Marekovi, jej srdce si napokon získal známy influencer.

Po dlhom tutlaní sa exkluzívne Novému Času podarilo všetko odhaliť a Kristína napokon išla s pravdou von. „Áno, sme spolu. A aktuálne nemáme potrebu sa k tomu viac vyjadrovať,“ uviedla pre Nový Čas Svarinská. A tak je jasné, že ju po dlhšom čase opäť zasiahol Amorov šíp a svoj vzťah už nechce skrývať. Jej srdce si získal Expl0ited, ktorý zatiaľ nevynechal ani jedno kolo tanečnej šou.

Zaláskovane a bez dychu sleduje Kristínine výkony na tanečnom parkete a je jasné, že to medzi nimi iskrí. Svarinská predviedla uplynulú nedeľu vášnivé pasodoble, no o to viac prekvapujúci bol rozhovor v zákulisí s moderátorkou Macou, ktorá narážala na nového chlapa v jej živote. „Áno, áno. Blíži sa Veľká noc a ja som si zaobstarala svojho zajačika,“ vychrlila zo seba Svarinská verejne počas živého prenosu. Podľa jej potmehúdskeho úsmevu sa však vtedy nedalo z jej slov vyčítať, či ide o vtip, alebo pravdu.

Láska - zmysel života

Prvý verejne známy partner Kristíny bol raper a producent Beyuz, no ich vzťah dlho nevydržal. Počas nakrúcania seriálu Druhý dych sa dala dokopy s režisérom seriálu Lukášom Hanulákom, s ktorým rýchlo zistila, že k sebe nepatria. Umelkyňa priznala naposledy vzťah v roku 2015, keď chodila s mediálne neznámym priateľom Dávidom.

S pravdou išla von po trištvrte roku randenia, no rozchod prešli v tichosti. Teraz je však šťastne zadaná po boku o sedem rokov mladšieho influencera. Ešte dávnejšie herečka priznala, čo vôbec pre ňu tento hlboký cit znamená.

„V poslednej dobe dostávam otázky ohľadom lásky pomerne často. Ja lásku nedefinujem iba ako partnerskú, ale aj ako lásku k sebe, životu, priateľom, takže v mojom živote je láska stále prítomná. Zvyknem na to odpovedať, že je esenciou žitia a bytia. Je to to najdôležitejšie, čo ma definuje, a myslím si, že je to niečo, čo je neprenosné a nekonečné, a niečo, z čoho by sme mali všetci čerpať,“ prezradila herečka, pre ktorú je tento cit v živote dôležitý a ktorá je aktuálne zamilovaná až po uši.