Medzi Jožkom a Jankou to v šou Svadba na prvý pohľad poriadne vrie: Svokor robí poriadky!

V obľúbenej šou Svadba na prvý pohľad riešia manželské páry nejeden problém. Výnimkou nie je ani farmár Jožko s nevestou Jankou, ktorí to teraz skúšajú v jednej domácnosti.

Roztržky na seba nenechali dlho čakať a medzi dvojicou to poriadne vrie. Na scénu tak nastupuje Jožkov svokor, ktorý sa bude snažiť ich vzťah zachrániť. Janka po pár dňoch v domácnosti s Jožkom pení. Nepáči sa jej, že je stále sama a rozhodne vyhlási: „Neviem, či chcem takto žiť!“ Kameňom úrazu je fakt, že Jožko prichádza domov neskoro a nikdy nedodrží čas, ktorý jej prisľúbi. Nevesta je z jeho ľahostajnosti v koncoch a neraz sa jej zaligocú slzy v očiach.

„Strašne mi tu chýbajú kamarátky alebo kamaráti. Som tu sama a buď cvičím, varím, upratujem, alebo sa idem sama prejsť,“ zhodnotí situáciu brunetka. Jožko si síce chybu uvedomí, ale je bezradný. Vtedy príde na scénu Jankin otec, ktorý zaťkovi povie pár rád, ako má ísť na jeho dcéru, keď sa mu Jožko posťažuje.

„Minule na mňa vyletela ako stíhačka, ja som sa neodvážil nič povedať,“ povedal farmár svokrovi, ktorý ho hneď zahriakne: „Počkaj, počkaj, počkaj. Ona na teba vybehla a ty si na to nič nepovedal? Ty si sklopil uši? To nemôžeš. Mal si jej vysvetliť, prečo chodíš neskoro, vieš? Ako poznám svoju dcéru, má rada ľudí, ktorí bojujú za svoj názor. Nie takých, ktorí keď urobia ‚prúser‘, nasypú si len popol na hlavu. S týmto u nej nepochodíš,“ zamudruje svokor. Či to však zvládnu, uvidíte už zajtra na obrazovkách Markízy.