Viktor Vincze sa pri ponuke moderovať tanečnú šou prerátal: V dobrej spoločnosti, ale v strese!

Naložil si viac, než unesie? Spravodajca Viktor Vincze (31) sa za pár rokov vyšplhal kariérne dosť vysoko. Prišli Televízne noviny, potom šou Tvoja tvár znie povedome a teraz megaprojekt Let’s Dance.

Napriek tomu, že je na kamery zvyknutý, priznáva obrovský stres, ktorý ním lomcuje každú nedeľu. Napätie v ňom narastá nielen kvôli sledovaniu jeho výkonov divákmi či kolegami z brandže, ale aj manželkou Adelou (41), ktorá v minulosti pôsobila na jeho mieste.

Viktor si na pracovné ponuky rozhodne nemôže sťažovať a za pár rokov sa mu podarilo niečo, o čom môžu iní len snívať. Z práce na ulici, keď robil vstupy k televíznym reportážam, totiž vystrelil až na stoličku moderátora Televíznych novín a odtiaľ už len vyššie. Dnes Vincze zabŕdol do moderátorského chlebíčka, keď rovno kývol na ponuku uvádzať tanečnú šou Let’s Dance. Živé vstupy, dlhé generálky a ostré hodnotenie ľudí sú však zrejme nad jeho sily. Nedávno sa totiž priznal, že prežíva neustále napätie.

„Mám veľký stres. Nielenže to uvádzam prvýkrát, je to navyše aj srdcová šou mnohých ľudí. Je zároveň spojená so silným diváckym návykom na to, kto ju v minulosti moderoval a ako to robil. Nahrádzam totiž aj svojich obľúbených moderátorov - Adelku alebo Pyca. A navyše je to priamy prenos! Za takýchto okolností ho jednoducho nedokážem oddeliť napriek tomu, že v televízii nie som nováčik,“ povedal Viktor v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa.

O pohodovej práci tak zrejme nemôže byť ani reč. „Hneď ako sa o pol deviatej rozsvieti červená, stres automaticky nastúpi. Snažím sa pozorovať, čo to so mnou robí počas Let’s Dance z kola na kolo. Kľúčové je, aby ten stres nebol pre mňa deštruktívny a aby ma neparalyzoval. Je v poriadku, keď človek cíti zodpovednosť a je z toho v napätí, ale keby ma to malo vyradiť a rozhodiť, to by nebolo dobré. Snažím sa to pozorovať a robím všetko pre to, aby to nenastalo.“